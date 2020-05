मनोरंजन : अनुष्का ने पोस्ट किया “ढीले डायनासोर” का विडियो, इन्टरनेट पर वायरल हो रहा मीम

क्रिकेट खेलने से लेकर एक दूसरे को ट्रोल करने में, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा कोरोनो वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपना अधिकांश समय एक दुसरे के साथ बिता रहे हैं। अनुष्का द्वारा साझा किए गए नए वीडियो में कोहली एक डायनासोर की नकल करते हुए घर में चारों ओर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनुष्का शर्मा ने एक कैप्शन के साथ कोहली का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, “आई स्पॉट … ए डायनासोर ऑन द लूज।” छोटी सी इस क्लिप में, भारतीय टीम के 31 वर्षीय कप्तान को एक टायरानोसॉरस की नकल करने और यहां तक कि आवाज निकालने की कोशिश करते हुए कमरे में नोक-झोंक करते देखा जा सकता है।

ये रहा विडियो:

I spotted …. A Dinosaur on the loose 🦖🦖🦖🤪🤪🤪 pic.twitter.com/mrYkICDApw — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) May 20, 2020

पोस्ट किए जाने के बाद से वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वायरल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ट्विटर पर हैशटैग #dinosaur भी ट्रेंड करने लगा, जिसमें कई मजेदार मीम्स (मजाकिया चित्र) देखने को मिल रहे है। ये रहे कुछ मज़ेदार मीम्स

Some amazing species of extinct dinosaurs. pic.twitter.com/D2LW5mluTr — Wellu (@Wellutwt) May 20, 2020

14yo me at midnight going to eat ice cream. pic.twitter.com/FEuLtwjmBZ — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@theesmaarkhan) May 20, 2020

*When you go to kitchen at 2 AM* Cockroaches: pic.twitter.com/2gFgS1Nsi0 — Nobita (@Harami_Nobita) May 20, 2020

At best a kangaroo. Not a dino. pic.twitter.com/EQkSJ8gked — Diksha🌈 (@BrahmaandKiMaa) May 20, 2020

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अनुष्का शर्मा ने कोहली को ट्रोल किया है। इससे पहले भी ऐसा ही एक विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चूका है।