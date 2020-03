अमिताभ बच्चन का ट्वीटर अकाउंट हैक हुआ, लगाया इमरान खान का फोटो

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने अमिताभ बच्चन का अकाउंट हैक कर लिया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर लगा दी। हैकर्स ने अमिताभ बच्चन का बायो भी बदल दिया है और उसमें अब लव पाकिस्तान लिखा दिख रहा है। हालांकि, अब उनका अकाउंट रिकवर कर लिया गया है। हैकर्स द्वारा किए गए सभी ट्वीट्स को उनके खाते से भी हटा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के पीआरओ ने बताए अनुसार, उन्होंने इस मामले में मुंबई पुलिस साइबर सेल को सूचित किया था। साइबर सेल यह जानने की कोशिश कर रही थी कि अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट कैसे और किसने हैक किया।

PRO Mumbai Police: We have informed our cyber unit and Maharashtra Cyber about hacked Twitter account of Amitabh Bachchan. They are investigating the matter. Further updates awaited. pic.twitter.com/ZlebBKSrfD

— ANI (@ANI) June 10, 2019