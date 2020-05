सस्पैंस थ्रीलर ‘चेहरे’ में कुछ ऐसा लुक होगा अमिताभ बच्चन का

76 वर्षीय सुपर स्टार अमिताभ बच्चन नये लुक में परदे पर दिखेंगे। २१ फरवरी, २०२० में उनकी फिल्म ‘चेहरे’ आ रही है जिसमें वे इमरान हाशमी के साथ काम कर रहे हैं। यह एक सस्पैंस थ्रीलर है और फिल्म का निर्देशन किया है रूमी जाफरी ने। फिल्म की शुटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है। अपना नया लुक शेयर करते हुए अमिताभ ने ये कहाः

T 3161 – Another meter down .. started new film with Rumi Jafry .. “CHEHRE” .. a long standing commitment, now fructifying .. pic.twitter.com/MesZ15w8Yx

फिल्म ‘चेहरे’ में किर्ती खरबंदा, रिया चक्रबर्ती, सिद्धार्थ कपूर, द्रितम चक्रबर्ती और राहगीर यादव नजर आयेंगे।

Presenting a glimpse of @srbachchan’s look in #Chehre! The movie is produced by @anandpandit63 and directed by #RumiJaffery.@emraanhashmi @annukapoor_ @tweet2rhea @siddhanthkapoor @kriti_official #RaghubirYadav #SaraswatiFilms pic.twitter.com/GpgQoYAiE7

— Anand Pandit Motion Pictures (@apmpictures) May 12, 2019