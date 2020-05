फिल्म ‘अमर अकबर एंथनी’ के बारे में कुछ कह रहे हैं अमिताभ बच्चन, किया ये ट्वीट

मुंबई (ईएमएस)। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अब फिल्म ‘अमर अकबर एंथनी’ को लेकर एक ट्वीट किया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, फिल्म ने 43 साल पूरे कर लिए, जिसकी जानकारी देते हुए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए फिल्म की कमाई को लेकर बड़ा दावा किया है।

बिग बी का दावा है कि, “साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी आज रिलीज होती तो कमाई के मामले में वह बॉक्स ऑफिस पर ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ को पछाड़ देती।”

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, “अमर अकबर एंथनी आज से 43 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म ने उन दिनों लगभग 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। लेकिन अगर यह फिल्म आज रिलीज होती तो ‘बाहुबली 2 -द कन्क्लूजन’ के कलेक्शन को पछाड़ देती।”

T 3544 -43 YEARS .. !!! .. ‘Amar Akbar Anthony’ is estimated to have made Rs 7.25 crore in those days. Inflation-adjusted, it crosses the collections of Bahubali 2—The Conclusion today!

