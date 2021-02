अमिताभ बच्चन ने सेट पर चलाई ‘टॉय बाइक’

मुंबई, 3 फरवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसको देख उनके फैंस अलग-अलग प्रकार के रिएक्शन दे रहे हैं। शेयर तस्वीर में अभिनेता शूट पहने तीन-पहिए वाली बच्चों की गाड़ी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीर किसी के सेट से है। उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए कहा, “कान में संगीत, टॉय बॉय काम करने के लिए सेट पर अपनी गाड़ी से आते हुए, यूहू।” T 3801 – .. toy boy .. work does that to you !! pic.twitter.com/27zycwnB7k — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 2, 2021