Amazon Quiz Answers – 31 August, 2020 : जीतें – Rs.50,000 Amazon Pay Balance

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Rs.50,000 Amazon Pay Balance

ये हैं आज के सवाल और जवाब

The Union Ministry of Tourism organised a themed webinar titled ‘Cellular Jail: Letters, Memoirs & Memories’. Where is Cellular Jail?

The answer is- Andaman and Nicobar Islands

Question 2 of 5:

13th August is marked every year to celebrate what feature common to Leonardo Da Vinci, Amitabh Bachchan and Lewis Carroll?

The answer is- Left handed

Question 3 of 5:

Which Indian organisation recently organised an ‘online patriotic film festival’?

The answer is- NFDC

Question 4 of 5:

After whom did ISRO recently name a crater on Moon, discovered by Chandrayaan-2?

The answer is- Vikram Sarabhai

Question 5 of 5:

Work on India’s first underwater metro train project is going on in which city?

The answer is- Kolkata

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें