Amazon Quiz Answers – 30 August, 2020 : जीतें – Samsung Galaxy S20+

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Samsung Galaxy S20+

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

Which Indian cricketer along with MS Dhoni announced his retirement from international cricket in August 2020?

The answer is- Suresh Raina

Question 2 of 5:

August 10 is dedicated to the conservation of which big cat, listed as an endangered species in the IUCN Red List?

The answer is- Lion

Question 3 of 5:

In terms of Airplanes, _________ is painted orange or bright yellow for easy discovery after a crash as it helps with investigations.

The answer is- Black Box

Question 4 of 5:

Traditional festive sweet dish ‘Khaje’, spicy Harmal Chilli and Moira Banana from which Indian state were recently awarded GI tags?

The answer is- Goa

Question 5 of 5:

Which country recently successfully tested the Arrow 2 missile system?

The answer is- Israel

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें