Amazon Quiz Answers – 29 August, 2020 : जीतें – Ray-Ban Sunglasses

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Ray-Ban Sunglasses

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

Who won the 70th anniversary Grand Prix held at the Silverstone circuit, the second of back to back races at the venue?

The answer is- Max Verstappen

Question 2 of 5:

After the Mysuru Rail Museum, where is the second Rail Museum set up by the South Western Railway (SWR)?

The answer is- Hubballi

Question 3 of 5:

From August 2020, India now has which of these ministries?

The answer is- Ministry of Education

Question 4 of 5:

The UN’s postal agency has released a commemorative postage stamp this year on the 40th anniversary of what?

The answer is- Small Pox Eradication

Question 5 of 5:

Finding the forgotten gems: ‘Revisiting the ________ of Matheran after 125 years’. Fill in the blanks in the name of this research paper.

The answer is- Butterflies

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें