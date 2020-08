Amazon Quiz Answers – 28 August, 2020 : जीतें – Samsung Galaxy Buds+

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Samsung Galaxy Buds+

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

Skyroot Aerospace became the first successful Indian private company to build a homegrown rocket engine. Who was the rocket named after?

The answer is- CV Raman

Question 2 of 5:

Renowned poet Rahat Indori who recently passed away was known for his contributions to the poetry of which language?

The answer is- Urdu

Question 3 of 5:

MSME Minister Nitin Gadkari recently unveiled a microwave device that can disintegrate the novel coronavirus. What is it called?

The answer is- Atulya

Question 4 of 5:

Who did Joe Biden name as his running mate for Vice President in the US Presidential race?

The answer is- Kamala Harris

Question 5 of 5:

Defense Minister Rajnath Singh has recently launched the Naval Innovation and ________ Organisation (NIIO). Fill in the blank.

The answer is- Indigenisation

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें