Amazon Quiz Answers – 27 August, 2020 : जीतें – Rs. 50,000 Amazon Pay

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Rs. 50,000 Amazon Pay

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

‘Midnight Sun’ is a 2020 companion novel to which 2005 book by bestselling author Stephenie Meyer?

The answer is- Twilight

Question 2 of 5:

Which state government rolled out the centralized e-commerce platform ‘YellowChain’?

The answer is- Nagaland

Question 3 of 5:

Named as ‘the Air’, _______ built by a company called Lucid claims to cover a distance of 832 km in a single charge.

The answer is- Electric Car

Question 4 of 5:

Which cricket stadium is being renamed after late Patiala royal Maharaja Yadavindra Singh?

The answer is- Mullanpur Stadium

Question 5 of 5:

In which of these countries do brothers serve as President and Prime Minister?

The answer is- Sri Lanka

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें