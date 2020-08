Amazon Quiz Answers – 26 August, 2020 : जीतें – Oneplus 8 Pro

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Oneplus 8 Pro

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

Mauritius had declared a ‘state of environmental emergency’ due to what caused by the bulk carrier ship MV Wakashio?

The answer is- Oil Spill

Question 2 of 5:

Girish Chandra Murmu is the 14th and the latest to hold which of these important positions?

The answer is- Comptroller and Auditor General

Question 3 of 5:

o provide better connectivity to the people of which UT did the Prime Minister recently launch a Submarine Optical Fibre Cable network?

The answer is- Andaman and Nicobar Islands

Question 4 of 5:

In the recently released ‘Raat Akeli Hai’ as well as the movie ‘Raees’, Nawazuddin Siddiqui’s character has what profession?

The answer is- Police

Question 5 of 5:

The 2nd Test match between England and Pakistan in 2020 was the shortest (in terms of balls bowled) in England in 33 years. Name the venue.

The answer is- Rose Bowl, Southampton

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें