Amazon Quiz Answers – 25 August, 2020 : जीतें – Fossil Explorist Watch

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Fossil Explorist Watch

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

As per a recent announcement from ICC, which country will remain hosts of the 2021 Twenty20 World Cup?

The answer is- India

Question 2 of 5:

Which Hawkthorne headquartered company has successfully flight-tested a prototype of its Mars rocket ship that can land upright?

The answer is- SpaceX

Question 3 of 5:

Pettimudi Hills are located in which Indian state, where heavy rains recently caused a massive landslide?

The answer is- Kerala

Question 4 of 5:

Which city has been announced as the host of the 108th Indian Science Congress, to be held in January 2021?

The answer is- Pune

Question 5 of 5:

Which of these days is observed on 9th August each year to raise awareness and protect the rights of the world’s indigenous population?

The answer is- World Tribal Day

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें