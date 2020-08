Amazon Quiz Answers – 24 August, 2020 : जीतें – Rs.7,500 Amazon Pay Balance 

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Rs.7,500 Amazon Pay Balance

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

Sadbhavana Divas celebrated on 20th August every year, commemorates the birth anniversary of which former Prime Minister?

The answer is- Rajiv Gandhi

Question 2 of 5:

Russia dubbed its new COVID- 19 vaccine as ‘_________ 5’, after a famous satellite. Fill in the blanks

The answer is- Sputnik

Question 3 of 5:

Which of these organizations has recently announced an aid of 1.65 million Euros to support flood victims in India, Nepal and Bangladesh?

The answer is- EU

Question 4 of 5:

In a rare occurrence, Silverstone hosted two back to back F1 Grand Prix races in August 2020. What was the 2nd of those races called?

The answer is- 70th anniversary Grand Prix

Question 5 of 5:

ISRO’s lead facility for launch vehicle development located in Thiruvananthapuram, is named after which scientist born on August 12th?

The answer is- Vikram Sarabhai

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस पर लिंक क्लिक करें