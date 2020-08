Amazon Quiz Answers – 23 August, 2020 के सवालों के जवाब, जीतने का मौका : Samsung Galaxy A31

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Samsung Galaxy A31

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

‘Youth Engagement for Global Action’ was the 2020 theme for which observance on 12th August?

The answer is- International Youth Day

Question 2 of 5:

The recently released book ‘Connecting, Communicating, Changing’ chronicles whose 3rd year in office?

The answer is- Venkaiah Naidu

Question 3 of 5:

Collin Morikawa recently became the first person since Keegan Bradley to win which tournament in his first appearance in the event?

The answer is- PGA Championship

Question 4 of 5:

Which famous CEO born on August 19th in Hyderabad is one of the authors of the book ‘Hit Refresh’?

The answer is- Satya Nadella

Question 5 of 5:

The poet Rahat Qureshi who recently passed away, was known by a name which reflected the city in which he was born. Which city was it?

The answer is- Indore

