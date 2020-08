Amazon Quiz Answers – 22 August, 2020 के सवालों के जवाब, जीतने का मौका : Oneplus Y Series TV 

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Oneplus Y Series TV

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

National Gallery of Modern Art recently organised a virtual tour to commemorate the 150th birth anniversary of which Indian artist?

The answer is- Abanindranath Tagore

Question 2 of 5:

August 6, 2020 was the 75th anniversary of which of the following events?

The answer is- Atomic Bombing of Hiroshima

Question 3 of 5:

With 8 wickets in the match, who was the leading wicket taker in the first Test between England and Pakistan in 2020?

The answer is- Yasir Shah

Question 4 of 5:

‘The Class of 83’ is an upcoming crime drama movie, starring which of these actors?

The answer is- Bobby Deol

Question 5 of 5:

Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly formed to write the Constitution of India?

The answer is- BR Ambedkar

