Amazon Quiz Answers – 21.08.2020 : दीजिये सही जवाब और पाईये Fujifilm X-A7 Mirrorless Camera जीतने का मौका

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्ल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज रात 12 बजे तक चलती है। अमेजन की ‌ओर से लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है और उसी दिन उसका एलान भी दिया जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। एक बार अमेजन एप डाउनलोड कर लो, फिर रोज पांचों सवालों के सही जवाब दे दो, और आजमाओ अपनी किस्मत। क्या पता कब लकी ड्रॉ में आपका नंबर लग जाए।

वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो। यदि आपने अमेजन एप डाउनलोड नहीं किया है तो इस Download Amazon App लिंक पर क्लिक कर अभी अमेजन एप डाउनलोड कर लें।

आज ‌का इनाम : Fujifilm X-A7 Mirrorless Camera

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

What did William Kirk English and Douglas Engelbart invent while working at SRI International’s Augmentation Research Center?

The answer is- Computer Mouse

Question 2 of 5:

IIM Sirmaur recently started the academic session 2020 online with a virtual inauguration. Which state is IIM Sirmaur in?

The answer is- Himachal Pradesh

Question 3 of 5:

Lee Teng-hui, who recently passed away, was the first democratically elected president of which country?

The answer is- Taiwan

Question 4 of 5:

Name the Indian file sharing app developed by Ashfaq Mehmood Choudhary, a 17-year-old boy from Kashmir.

The answer is- Dodo Drop

Question 5 of 5:

Ebrahim Alkazi, who recently passed away, was the director of which of these institutions for 15 years?

The answer is- National School of Drama

