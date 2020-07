अक्षय-सोनू की जोड़ी वाली पृथ्वीराज की फिल्म, रिलीज़ के पहले ही हुई हिट

अब इसे आप लोगों की इस मांग कहे या फिर राष्ट्रवाद, पर बॉलीवुड समझ गया है कि दर्शक केवल उन्हीं फिल्मों को अधिक देखेंगे जिनके चरित्र प्राचीन भारतीय गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों में रिलीज़ हुई बॉलीवुड फ़िल्मों को देखें, तो यह स्पष्ट है कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, तानाजी, मणिकर्णिका जैसी फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई हैं। भारतीय ऐतिहासिक पात्रों के बारे में बात हो और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात ना हो ये हो ही नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के एक क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने 12 वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली पर शासन किया था और मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई लड़ी थी।

अगर सूत्रों की माने तो अक्षय कुमार जल्द ही पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। फिल्म में सोनू सूद भी हैं। जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 2021 में रिलीज होगी और दर्शक इस फिल्म में अक्षय की वजह से बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अक्षय कुमार के फिल्म में होने की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अक्षय के फिल्म में होने से उन्हें किरदार के साथ पूरा न्याय मिलेगा। फिल्म में सोनू सूद भी हैं। इसे लेकर भी लोग काफी उत्साहित हैं।

Bharat ke Shaan #AkshayKumar and #SonuSood will be seen together in the movie on great Hindu Warrior Samrat Prithviraj Chauhan🚩

This movie will make India proud🙏@akshaykumar @SonuSood pic.twitter.com/ri5VIUNoDj

