सुशांत के निधन के बाद लोगों ने सलमान पर उतारा गुस्सा, बीइंग ह्युमन के स्टोर पर तोडफ़ोड़

बॉलिवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। सुशांत के डिप्रेशन का कारण वंशवाद को माना जा रहा है। उसके बाद बॉलिवुड दो ग्रुप में विभाजित हो गया है। सुशांत की आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए सलमान खान का नाम भी सामने आ रहा है। उसके बाद उसके खिलाफ लगातार पटना में प्रदर्शन भी हो रहा है। हाल ही में बिहार के पटना में सलमान खान के बीइंग ह्युमन के स्टोर पर भीड़ ने अपना गुस्सा निकाला। शो-रुम में लगे सलमान खान के पोस्टरों को भी निकाल लिया गया।

सुशांत के निधन के बाद से लोगों में अच्छी-खासी आक्रोश दिख रही है। इस मामले में अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए पटना में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अनिकेत झा के नेतृत्व में लोग एकत्र हुए थे। उसके बाद सभी एकसाथ मिलकर करण जौहर और सलमान खान के विरोध में नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में युवा अधिक थे। उनका कहना है कि सुशांत पटना के थे इसलिए इण्डस्ट्री ने उनके साथ भेदभाव किया है।

@MumbaiPolice @CPMumbaiPolice

🤛 *Can U believe this? Protest have started on Linking Road, Bandra*👇This seems absolutely political driven.Y NO one filed case when #sreedevi died in bath tub #SushantSinghRajput #SushantSingh #BeingHuman @BeingSalmanKhan @Iamrahulkanal @PTI_News pic.twitter.com/xNSfdR0Wh2

— Aftab Siddique (@alm144) June 18, 2020