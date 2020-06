सांसद बनने के बाद अब ब्याह रचाने के मुड़ में नूसरत जहान!

आजकल पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी तृणमुल कांग्रेस की दो सांसद अपने ग्लेमर को लेकर सुर्खियों में हैं। ममता बैनर्जी ने मनोरंजन क्षेत्र की दो हस्तियों नुसरत जहान और मिमी चक्रबोर्ती को लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का टिकट दिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लहर के बावजूद दोनों ही चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुकी हैं।

A new beginning..!! I thank @MamataOfficial and people of my #Basirhat constituency to have belief in me.. pic.twitter.com/GU4Xcyz1Ff

— Nusrat (@nusratchirps) May 27, 2019