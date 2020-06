सोनू सूद के नाम पर पैसे एंठने वालों की खैर नहीं!

कोरोना महामारी के संकट काल में यदि कोई एक बंदा निःस्वार्थ भाव से प्रवासी श्रमिकों को वतन पहुंचाने में रात-दिन एक किये हुए है, तो वह अभिनेता सोनू सूद। सोनू ने अब तक सड़क, रेल और हवाई मार्ग से हजारों श्रमिकों को अपने घर पहुंचने में मदद की है। उनकी पूरी टीम इस का को एक प्रोफेशनल ढंग से अंजाम दे रही है।

लेकिन सोनू सूद की इस सामाजिक सेवा का कुछ स्थापित लोग नाजायज लाभ उठा रहे हैं। इसी से आहत होकर सोनू ने बाकायदा एक वीडियो संदेश रेकॉर्ड किया है और स्पष्ट कर दिया है कि उनकी ओर से किसी भी श्रमिक भाई को उनके घर पहुंचाने के लिये परमीट या टिकट या अन्य किसी भी रूप में एक भी रूपया नहीं लिया जाता। लेकिन उनके ध्यान में आया है कि कुछ लोग उनके नाम पर श्रमिकों को गुमराह करके पैसे एंठ रहे हैं।

सोनू ने श्रमिकों का आह्वान किया कि उनके संपर्क में ऐसा कोई भी व्यक्ति नाजायज उगाही करने आता है, तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने और उनकी टीम को करें, जिससे ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

लीजिये सुनिये पूरा संदेश सोनू सूद की आवाज मेंः

Please share with everyone 🙏 pic.twitter.com/ovGNBW7gIB

— sonu sood (@SonuSood) June 27, 2020