Twinkle Khanna को कार में बैठे-बैठे ‘पैडमैन’ को नेशनल एवॉर्ड मिलने की खबर मिली और विश्वास ही नहीं हुआ!

#NationalFilmAwards Award for Best Child Artist is shared by 1. P V Rohith for Ondalla Eradalla(Kannada)

2. Sameep Singh for Harjeeta(Punjabi)

3. Talha Arshad Reshi for Hamid(Urdu)

4. Shrinivas Pokale for Naal(Marathi) pic.twitter.com/9jzJW0964f — PIB India (@PIB_India) August 9, 2019

नई दिल्ली (ईएमएस)। फीचर फिल्‍म श्रेणी के चेयरपर्सन राहुल रवैल, गैर फीचर फिल्‍म श्रेणी के चेयरपर्सन ए.एस.कनाल और सिनेमा पर सर्वश्रेष्‍ठ लेखन श्रेणी के चेयरपर्सन उत्‍पल बोरपुजारी ने आज एक संवाददाता सम्‍मेलन में ६६वें राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कारों की घोषणा की।

चेयरपर्सन और अन्‍य ज्‍यूरी सदस्‍यों ने आज ६६वें राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कार पर एक रिपोर्ट केन्‍द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी।

गुजराती फिल्म ‘हेलारो’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया जबकि स्वस्थ मनोरंजन देने के लिए ‘बधाई हो’ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। सामाजिक विषयों पर सर्वश्रेष्‍ठ फिल्म के लिए हिन्दी फिल्म ‘पैडमैन’ को चुना गया है, जबकि कन्‍नड़ फिल्‍म ‘ऑनडाला इराडाला’ को राष्‍ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्‍ठ फीचर फिल्‍म का नरगिस दत्‍त पुरस्‍कार देने की घोषणा की गई है।

आयुष्‍मान खुराना को ‘अंधाधुन’ तथा विक्की कौशल को ‘उरी: द सर्जिकल स्‍ट्राइक’ फिल्‍मों के लिए संयुक्‍त रूप से सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेता पुरस्‍कार देने की घोषणा की गई है, जबकि कीर्ति सुरेश को तेलुगू फिल्‍म ‘महंती’ में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेत्री का पुरस्‍कार दिया जाएगा।

आदित्‍य धर को ‘उरी: द सर्जिकल स्‍ट्राइक’ फिल्‍म के लिए सर्वश्रेष्‍ठ निर्देशक के पुरस्‍कार के लिए चुना गया है। मराठी फिल्‍म ‘नाल’ को निर्देशक के सर्वश्रेष्‍ठ डेब्‍यू फिल्‍म का इंदिरा गांधी पुरस्‍कार दिया जाएगा।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित होने पर आयुष्मान खुराना ने कहा कि मुझे अंधाधूंध और बधाई हो प्रोजेक्ट से जुड़े होने पर खुशी है जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये खिताब इस बात के द्योतक हैं कि हमारे देश में आज भी शुद्ध मनोरंजन के लिये लोग ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें आनंद आए, जिन पर वे आपस में चर्चा कर सकें, जिनके साथ अपने-आप को जुड़ा हुआ पा सकें।

Ayushmann Khurrana: I’m thrilled that both the films that I have done -AndhaDhun&Badhaai Ho have won at the prestigious #NationalFilmAwards. It again validates that people of our country want to see cinema that entertains, that they can cherish, discuss and endorse. (file pic) pic.twitter.com/QBUJVeEaoT — ANI (@ANI) August 9, 2019

पैडमैन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिलने पर फिल्म की निर्माता ट्वींकल खन्ना ने कहा कि वे अत्यंत खुश हैं। मैं बीच रास्ते पर थी तभी कार में बैठे-बैठे मुझे इस बात की जानकारी मिली कि हम राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं।

Thank you! Completely overwhelmed -I was in the car-saw this very tweet and discovered we actually won the National Award! #Padman https://t.co/s1xwoiiJfn — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) August 9, 2019

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी ट्वींकल खन्ना की चुटकी लेते हुए कहा कि उसके बाद उनका अगला कॉल उन्हीं को था यह कन्फर्म करने के लिये कि क्या वाकई हम खिताब जीत चुके हैं।