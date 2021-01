राम लखन के 32 साल पूरे, माधुरी ने किया याद

मुंबई, (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने ने बुधवार को अपने फिल्म राम लखन के 32 साल पूरे होने पर इसे याद किया। राम लखन फिल्म सिनेमाघरों में काफी हिट हुई थी। 1989 की फिल्म, जिसमें जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर ने भाइयों की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म सुभाष घई ने निर्देशित किया था। फिल्म की टीम की दो तस्वीरों का एक कोलाज साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, राम लखन के 32 साल पूरे होने का जश्न मना रही हूं। फिल्म पर काम करते समय हमने जो अद्भुत यादें बनाईं, उसके लिए पूरे टीम का धन्यवाद। पूरी टीम की कड़ी मेहनत को देखने, आनंद लेने और प्यार करने के लिए धन्यवाद।” 📸 Celebrating #32YearsOfRamLakhan & the wonderful memories we made while working on the film. Thank you for watching, enjoying & loving the hard work of the entire team.🙏❤️ pic.twitter.com/MLHLDHtB0h — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) January 27, 2021 पहली तस्वीर में माधुरी, अनिल, जैकी, घई, अनुपम खेर, सतीश कौशिक और गुलशन ग्रोवर हैं। दूसरी छवि फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में […]