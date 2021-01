विक्की कौशल ने जारी किया नई फिल्म ‘अश्वत्थामा’ का पहला पोस्टर

मुंबई, (आईएएनएस)| अभिनेता विक्की कौशल ने सोमवार को 2019 की फिल्म उरी की दूसरी वर्षगांठ पर अपनी उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक आदित्य धर के साथ एक नई सुपरहीरो फिल्म की घोषणा की। अभिनेता ने घोषणा के साथ, द इमोशनल अश्वत्थामा नामक नई फिल्म के कुछ पोस्टर भी साझा किए। उन्होंने पोस्टर को कैप्शन देते हुए लिखा, “अभिभूत हूं। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर, टीम आपके लिए अश्वत्थामा की पहली झलक लाई है। इस अद्भूत टीम के साथ जल्द ही सफर शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता।” फिल्म के एक पोस्टर में भगवान शिव नजर आ रहे हैं। उरी: सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों के एक समूह के खिलाफ एक गुप्त सेना अभियान आधारित फिल्म हैं, जिसने 2016 में उरी, कश्मीर में एक बेस पर हमला किया था, जहां कई सैनिक शहीद हो गए थे। फिल्म ने चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार (विक्की) और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार शामिल है।

Shivang Tripathi 25 seconds ago

Vicky Kaushal teams up with 'Uri' director for 'The Immortal Ashwatthama' (Credit:Instagram)

