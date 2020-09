आज के Amazon Quiz Answers : जीतें – Redmi Note 9 Pro

ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अमेजन पर हर रोज एक क्विज चलती है, जिसमें पांच सवाल पूछे जाते हैं। इस क्विज में पूछे जाने वाले सवाल सामान्य ज्ञान और सांप्रत घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं। हर सवाल के लिये बस कुछ सैंकड मिलते हैं और पांचों सवालों का सही उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को ईनाम दिया जाता है। रोज सुबह 8 बजे शुरु होने वाली क्विज दोपहर में 12 बजे तक चलती है और उसी दिन लकी ड्रॉ के द्वारा एक भाग्यशाली विजेता चुना जाता है।

बता दें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिये पूछे गये पांचों सवालों के जवाब अमेजन एप के माध्यम से ही देने होते हैं। वैसे आप कहेंगे कि सभी सवालों के रोज सही जवाब कैसे देंगे। तो हम हैं न! रोज आपको यहीं पर पांचों सवालों के सही उत्तर बता दिये जायेंगे। आप बस फटाफट उत्तर जमा करवा दो।

आज ‌का इनाम : Redmi Note 9 Pro

ये हैं आज के सवाल और जवाब

Question 1 of 5:

FutureSkills, an online learning platform is run by which organisation?

The answer is- NASSCOM

Question 2 of 5:

Russell Kirsch, a computer scientist who passed away recently, is credited with inventing which of the following?

The answer is- Pixels

Question 3 of 5:

Along with France, which country initiated the International Solar Alliance?

The answer is- India

Question 4 of 5:

Which organisation has been named as the new Title Sponsor of the 2020 edition of the Indian Premier League?

The answer is- Dream11

Question 5 of 5:

Bhagat Singh Koshyari is currently serving as the Governor of Maharashtra and which other state?

The answer is- Goa

अमेजन पर उत्तर देने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें