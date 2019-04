विराट ने कल के मैच में हांसिल किया यह खिताब

आईपीएल के कलके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के रोमांचक मैच के अंत में बैंगलोर को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। अपने होम ग्राउन्ड पर खेल रहे इस मैच में बैंगलोर को पहले बल्लेबाज़ी करने का अवसर मिला। अच्छा बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन करते हुए विराट के 84 रन तथा एबी. डिव‌िलियर्स के 63 रन की मदद से बैंगलोर ने स्कोरबोर्ड पर 205 रन बना कर कोलकाता को 206 रन का टार्गेट दिया। टार्गेट चेज़ करने उतरी कोलकाता ओसतन बरकरार रखे थी हालांकि बीच में कुछ विकेट के कारण मैच हाथ से फिसलता नज़र आ रहा था परंतु अंत में आंद्रे रसल की धमाकेदार बल्लेबाज़ी तथा 7 छक्कों के माध्यम से कोलकाता ने मैच अपने नाम किया।

बैंगलोर को फिर हार का सामना करना पड़ा पर विराट के लिए यह मैच कुछ खास रहा। विराट इस मैच में अपने 84 रन की पारि से अब आईपीएल के अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने बाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट के अपने आईपीएल करियर में 5087 रन पूरे हो गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सुरेश रैना के पास था जिनका स्कोर 5086 रन है।

