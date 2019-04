ऋषभ पंत की बेबिसिटिंग वाली बात पर फिर उड़ा मजाक

दिसंबर 2018 में मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दौरान हमने देखा कि भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कप्तान टिम पेन एक दोस्ताना मजा़क में जुड़ गए। इसमें टिम ने पंत से पुछा कि क्या वे बेबिसिटर के रूप में काम करेंगे जब ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ऑसि और उनकी पत्नी बोनी एक फिल्म के लिए बाहर ले जाउंगा।

और नए साल के दिन, दोनों ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरीं, जब बोनी ने अपने बच्चों के साथ पंत की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें पंत को ‘बेस्ट बेबीसिटर’ कहा गया। ‘

और लगता है पंत को इस काम से प्यार भी है! शुक्रवार को ईडन गार्डन्स में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से पंत और धवन ने 105 रन जोड़कर दिल्ली को सात विकेट की जीत दिलाई। इसके बाद पंत को शिखर के बेटे जोरावर के साथ मस्ती का समय बिताते हुए देखा गया। जिसके बाद कमैंटेटर रॉनक कपूर ने इस वीडियो के साथ ट्वीट पर मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि “सोचना भी मत की मैं ऋषभ पंथ की सेवाएं बेब‌िसिटिंग के लिए कभी लेने वाला हुं।”

Don't think I'm engaging Rishabh Pant's services for babysitting anytime soon.. #IPL #KKRvDC

