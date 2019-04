स्पेशल फैन से मिलने धोनी खुद चले आए

IPL 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 4 में से 3 मैच जीते हैं। इसके साथ यह टॉप -2 में शामिल है। चेन्नई को आईपीएल की सबसे मजबूत टीम माना जाता है। हालांकि, मुंबई के खिलाफ पिछला मैच उसके लिए बहुत खराब रहा है और चेन्नई 37 रन से हार गई है। इसके बावजूद वानखेड़े में “धोनी धोनी” के नारे लगे। मैच के बाद धोनी को मिलने उनके एक विशेष प्रशंसक पहुंचे। जिन्हे धोनी ने दूर से हि देख लिया और उनसे मिलने के लिए पहुंचे।

बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़ रखा था जिसमें लिखा था, “मैं यहां केवल एमएस धोनी के लिए हूं।” धोनी तुरंत उनके पास आए। बुजुर्ग महिला के साथ उनकी पोती भी थी। पोती एमएस धोनी को देखते ही उनके पैरों पर गिर पड़ी। धोनी ने दादी के साथ सेल्फ क्लिक कराई। धोनी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने मुंबई के खिलाफ मैच में खासप्रदर्शन नहीं किया और 21 गेंदों में केवल 12 रन बनाए। इस मैच में चेन्नई को 37 रनों से हार मिली थी।

Captain cool, @msdhoni humble 😊

Heartwarming to see this gesture from the legend in Mumbai 🤗 @ChennaiIPL #VIVOIPL pic.twitter.com/6llHlenIzL

— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2019