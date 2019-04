पोलार्ड की विस्फोटक पारी पर प्रशंसकों की क्या रही प्रतिक्रिया

के एल राहुल के नाबाद शतक, क्रिस गेल की 36 गेंदों में 63 और मोहम्मद शमी की तीन विकेट व्यर्थ गए। कीरोन पोलार्ड के रूप में सामने से प्रहार करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी के चलते MI ने KXIP पर एक सनसनीखेज तीन विकेट की जीत दर्ज की। बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में KXIP को पोलार्ड के बल्ले का प्रहार झेलना पड़ा और आखिरी गेंद तक चले इस रोमांचक खेल में आ‌खिरकार हार का सामना करना पड़ा।

पोलार्ड ने 30 गेंदों पर 83 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 3 चौके शामिल थे। फिर वह आउट हो गए जिसके बाद अल्ज़ारी जोसेफ और राहुल चहर ने कमान संभाली तथा मुंबई के लिए विजयी रन बनाए।

इस जीत के साथ MI अब 6 में से 4 जीत दर्ज करके 8 अंकों के साथ आईपीएल 2019 की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गया है। किंग्स इलेवन पंजाब के भी 8 अंक हैं। पंजाब का यह अतिरिक्त मैच था और वर्तमान में तालिका में चौथे स्थान पर है।

पोलार्ड कीइस धुंआधार बल्लेबाज़ी पर ट्वीटर पर प्रशंसकों की ट्वीट्स का सैलाब आ गया। लोग पोलार्ड की विस्फोटक बल्लेबाज़ी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे।

https://twitter.com/irbishi/status/1116048791382007808?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1116048791382007808&ref_url=https%3A%2F%2Fcrickettimes.com%2F2019%2F04%2Fipl-2019-twitter-reactions-kieron-pollard-blitz-overpowers-kl-rahuls-ton-as-mi-beat-kxip-in-a-last-ball-thriller%2F

https://twitter.com/ICC/status/1116048824122904576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1116048824122904576&ref_url=https%3A%2F%2Fcrickettimes.com%2F2019%2F04%2Fipl-2019-twitter-reactions-kieron-pollard-blitz-overpowers-kl-rahuls-ton-as-mi-beat-kxip-in-a-last-ball-thriller%2F

Kieron Pollard is back. Back at his best. Sensational batting. Great finish…. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 10, 2019

Surely not!!?!? Love the IPL!!! Unreal from Polly! 😮😮💪🏽💪🏽 — Danielle Wyatt (@Danni_Wyatt) April 10, 2019

POLLAAAAARRRRDDD welldone big fella.. That’s pollard special 💪🔥 @KieronPollard55 Enjoy your win brother.. congratulations @mipaltan vs @lionsdenkxip well done @klrahul11 brilliant 100 👏👏 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 10, 2019

Woah ! What a game. Pollard playing an innings to remember for a long long time on his captaincy debut #MIvKXIP — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 10, 2019