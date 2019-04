आंद्रे रसल की विस्फोटक पारि के बाद किंग खान ने कैसे उनकी प्रशंसा की

आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वन मैन आर्मी में बदल गए और इस वेस्ट इंडीयन खिलाड़ी ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों को पूरी तरह से ध्वस्त करके केकेआर के हाथों में आईपीएल 2019 की सबसे विस्फोटक जीत दिलाई। बड़े हिटिंग करने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी ने केवल 13 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए। केकेआर ने पांच गेंदें शेष रहने पर 206 रन के लक्ष्य को समाप्त कर दिया। बेंगलुरु में आंद्रे रसेल की धुनाई और हड़बड़ाहट के बाद, केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक काल्पनिक चरित्र बाहुबली की एक तस्वीर पर इनकी छवि लगाकर जमैका के सितारे को सलामी दी।

शाहरुख खान अपनी टीम में सभी की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उनके वेस्ट इंडियन स्टार के लिए एक विशेष संदेश था।

Well played boys @KKRiders @lynny50 @NitishRana_27 @robbieuthappa . Each one in the team did so well but you all will agree all words of praise r worth less than this picture… pic.twitter.com/bak2zQ9NqD

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 5, 2019