Zomato : हावड़ा में बीफ और पोर्क की डिलीवरी न करने को लेकर Delivery Executives ने कर दी हड़ताल

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जोमेटो के लिये फूड डिलीवरी करने वाले एक्जीक्यूवों ने हड़ताल कर दी है। इन लोगों की हड़ताल बीफ (गाय का मांस) और पोर्क (सुअर का मांस) की डिलीवरी नहीं करने को लेकर है। जोमेटो के इन एक्जीक्यूटीव का कहना है कि कंपनी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और हमारी इच्छा के बगैर बीफ और पोर्क हमसे डिलीवर कराया जा रहा है। हम सप्ताह भर से हड़ताल पर हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री राजीब बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि कंपनी को किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के विरुद्ध जाने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये। अब जबकि मामला उनके संज्ञान में आया है, वे इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे।

Rajib Banerjee, West Bengal Minister: The organisation should not force any person to go against their religion. It is wrong. Now that I have received information in this regard, I will look into it the matter. pic.twitter.com/Rsccn4akgy

— ANI (@ANI) August 11, 2019