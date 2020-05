Zee Media के 28 कर्मचारी कोरोना पोजीटीव, न्यूजरूम और स्टुडियो सील

देश के अग्रणी मीडिया समूह Zee Media के 28 कर्मचारी कोरोना पोजीटीव होने की सूचना सोमवार को दी गई। उसके बाद संस्था के ऑफिस, न्यूज रूम और स्टूडियो को सील कर दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जी न्‍यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना की यह वैश्विक महामारी जी मीडिया के लिये एक व्यक्तिगत कहानी बन गई है। पिछले शुक्रवार को संस्था का एक कर्मचारी संक्रमित पाया गया था। एक जिम्मेदार संगठन के रूप में संस्था के उन कर्मचारियों का सामूहिक परिक्षण किया गया, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये थे।

जी मीडिया की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि अब तक हमारी टीम के 28 साथी कोरोना पोजीटीव पाये जा चुके हैं। हालांकि उनमें से कइयों में लक्षण नजर नहीं आ रहे और उन्होंने किसी प्रकार की असुविधा की शिकायत नहीं की है।

BREAKING NEWS for those who are tweeting #ZeeNewsSealKaro !Our office, newsroom and studios were sealed on Friday itself by the very efficient NOIDA authorities. Read the official statement carefully. And stop spreading lies. The world has enough to deal with already. pic.twitter.com/6T3koDlFU9

