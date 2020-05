फिर से खुला दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, बच्चों-बूढ़ों की एंट्री प्रतबंधित

दुबई (ईएमएस)। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भी कोरोना संक्रमण के 13000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जबकि 110 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। हालांकि अब दुबई में लॉकडाउन से कुछ राहत दी गई और दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी एक बार फिर खोल दिया गया है।

VIDEO: Clutching bags from designer boutiques in their gloved hands, customers are back at Dubai Mall, one of the world’s largest shopping havens that has reopened under strict safeguards against coronavirus pic.twitter.com/hnDfbRzmqk

— AFP news agency (@AFP) April 30, 2020