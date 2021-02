ये था दुनिया का सबसे महंगा पिज़्ज़ा, 32 अरब 61 करोड़ में बिके थे दो पिज़्ज़ा, ये है असली बात

हाल के दिनो में क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन काफी चर्चा में है। इसकी वजह ये है कि टेस्ला के फाउंडर और अरबति एलॉन मस्क ने बिटकॉइन्स को भविष्य मानते हुए इसमें बड़ा निवेश कर रहे है। फिलहाल बिटकॉइन्स का वैल्यू काफी बढ़ चुका है और फिलहाल 1 बिटकॉइन्स का वैल्यू 45,860 अमेरिकी डॉलर है। भारत में 1 बिटकॉइन्स का वैल्यू लगभग 33 लाख रुपये है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था।

आज से 10 साल पहले बिटकॉइन्स की कीमत इतनी नहीं थी। आप भरोसा नहीं करेंगे पर उस समय एक शख्स ने 10 हजार बिटकॉइन्स दे कर सिर्फ दो पिज्जा खरीदा था। दरअसल 2010 में 1 बिटकॉइन्स की वैल्यू 0.0003 अमेरिकी डॉलर यानी 0.22 भारतीय रुपये थी। उस समय कौन जनता था कि 10 साल में 1 बिटकॉइन्स की वैल्यू बढ़ कर 33 लाख रुपये हो जाएगी।

जानकारी के अनुसार मई 2010 में लैजलो नाम के एक शख्स ने Papa John’s से दो लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया। आज के समय कई कंपनियां बिटकॉइन्स को पेमेंट के तौर पर ले रही हैं, लेकिन पिज़्ज़ा खरीदने वाले का मानना है कि वो पहला मौका था जब बिटकॉइन्स दे कर कुछ सामान खरीदा गया हो। हालांकि अभी भी ये भारत में कॉमन नहीं है। उस शख्स का नाम लैजलो है जिसने दो पिज्जा ऑर्डर किया था उसकी कीमत 30 अमेरिकी डॉलर थी। इस वजह से उन्हें 30 अमेरिकी डॉलर के बराबर के वैल्यू का बिटकॉइन्स देना पड़ा और तब 30 अमेरिकी डॉलर के बराबर 10,000 बिटकॉइन्स हुआ करता था।

इस घटना को 10 साल हो चुके हैं और आज के समय 10,000 बिटकॉइन्स की वैल्यू 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत में इस वक्त अगर आप 10,000 बिटक्वाइन बेचते हैं तो आपको 33.39 अरब रुपये मिल सकते हैं। यानी अभी 10,000 बिटकॉइन्स की वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है।

सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले लैजलो को इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने 2010 में महज पिज्जा के लिए इतने बिटकॉइन्स खर्च कर दिए। 2012 में एक पोर्टल पर उन्होंने अपनी कहानी शेयर की है और पिज्जा की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। उन्होंने इस पोर्टल पर लिखा है कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने पिज्जा के लिए 10 हजार बिटकॉइन्स खर्च किए हैं। शुरुआत में उन्होंने इस पोर्टल पर 10 हजार बिटकॉइन्स के बदले पिज्जा की डील लोगों से पूछी। बाद में उन्होंने लिखा कि वो काफी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अब 10 हजार बिटकॉइन्स दे कर दो लार्ज साइज पिज्जा खरीद लिया है।

Papa John’s Pizza शॉप पर लगा है बोर्ड

पेशे से कंप्यूटर प्रोग्रामर लैजलो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोगों ने उन्हें बेवकूफ कहने लगे। लेकिन उनका मानना है कि किसी ने किसी को ये शुरुआत करनी थी। यानी बिटकॉइन्स के बदले कुछ चीज खरीदनी थी। तब तक बिटकॉइन्स से कोई खरीदारी नहीं होती थी।

आपको बता दें कि लैजलो ने पिज्जा 22 मई 2010 में खरीदा था। Papa John’s पिज्जा स्टोर पर एक बड़ा बोर्ड लगा है। इस बोर्ड पर लिखा है: Makers of the famous बिटकॉइन्स Pizza, May 22, 2010।