एग्ज़िट पोल के परिणामों से शेयर बाजार में आई वृद्धि, रुपया भी हुआ मजबूत

रविवार को लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के परिणामों की घोषणा के बाद, सोमवार को शेयर बाजार पर इसका असर देखा गया। सोमवार को खुले बाजार में उछाल देखने मिला। सेंसेक्स में लगभग 900 रुपये की वृद्धि देखी गई, वहीं निफ्टी में 200 रुपये की तेजी देखी गई। शेयर बाजार के साथ-साथ रुपये में भी मजबूती आई है। रुपये 73 पैसे की मजबूती के साथ 69.49 रुपये पर खुला। सेंसेक्स, 888.91 अंक बढ़कर 38819.68 अंक और निफ्टी 284.15 अंक बढ़कर 11691.30 अंक पर पहुंच गया।

#Sensex opens at – 38,819.68, up by 888.91 points; #Nifty opens at – 11,691.30, up by 284.15 points. pic.twitter.com/8cbTwyniyU

— ANI (@ANI) May 20, 2019