श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाईट के दाम आसमान पर, घाटी में फंसे पर्यटकों में अफरा-तफरी

अमरनाथ यात्रा को रोकने और उसमें शामिल हो रहे श्रद्घालुओं एवं पर्यटकों को वापस लौटने के सरकारी आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों में दौड़धूप मच गई है। इसका लाभ विमान कंपनियां उठा रही हैं। श्रीनगर से दिल्ली आने वाली फ्लाईट्स में टिकटों के दाम आसमान पर पहुंच गये हैं। शुक्रवार को जहां श्रीनगर से दिल्ली का किराया ४ हजार रुपये था, वही शनिवार को बढ़ कर ८ हजार रुपये और रविवार को २० हजार रुपये पहुंच गया है।

Airfares soar on flights out of Srinagar

