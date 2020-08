‎रियलमी सी 12 और सी 15 जल्द होंगे लांच

नई दिल्ली (ईएमएस)। रियलमी अपने दो नए स्मार्टफोन ‎रियलमी सी 15 और सी 12 जल्द भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। कंपनी ने हाल में ट्वीट किया है। We are a #TechTrendsetter brand with a ‘Dare to Leap’ philosophy & diverse product portfolio. The #realme C series was launched with one objective- to provide best-in-class features & the realme experience for every Indian. The new #EntryLevelValueKings are ready!#ComingSoon pic.twitter.com/rlphpvUFQ6 — realme (@realmemobiles) August 7, 2020 इस ट्वीट के बाद से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी सी सीरीज के नए स्मार्टफोन्स को भारत में लांच करने की योजना बना रही है। कंपनी ने अपने ट्विट में लिखा कि रियलमी अपनी ‘डेयर टू लीप’ टैगलाइन के साथ टेक ट्रेंड सेटर है। कंपनी ने ट्वीट में आगे लिखा कि रियलमी सी सीरीज को इसीलिए लांच किया गया है ताकि सभी भारतीयों को बेस्ट-इन-क्लास फीचर और रियलमी एक्सपीरियंस मिले।