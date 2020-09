देखिये ‘मेक इन इंडिया’ 150 डिब्बे खींचने की क्षमता वाला शक्तिशाली WAG12 इंजन

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों से ज्यादा से ज्यादा माल,कम समय में पहुंचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय रेलवे ने ‘मेक इन इंडिया के तहत देश का सबसे शक्तिशाली इंजन डब्ल्यूएजी 12 इंजन बनाया है, जो डेढ़ किमी लंबी मालगाड़ी को अकेला खींच सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, कि यह इंजन 12 हजार हॉर्स पॉवर का है।

यह रेलवे की तरक्की में नई क्रांति लाएगा।इससे बड़े-बड़े उद्योगों को काफी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि यह अकेला ऐसा इंजन होगा जो 150 गाड़ी के डिब्बे अकेला खींचेगा। यह इंजन भारत देश का सबसे शक्तिशाली इंजन है। इन इंजनों को बिहार के मधेपुरा में तैयार किया जा रहा है।देश में लगभग 800 इंजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह रेल इंजन हरियाणा के हिसार में आ गया है। यहां लोको पायलटों को इसकी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें इंजन के बारे में तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं।

As a Railway enthusiast, I am delighted to see this India made 12,000 horse power Bahubali locomotive WAG-12, which can haul more than 6000 tons heavy freight trains at 120 kmph. More power to #MakeInIndia @RailMinIndia pic.twitter.com/asIBvFRE9B

— Saurabh Kumar IRS (@SaurabhKumar1) March 13, 2018