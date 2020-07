Zoom की टक्कर में रिलायंस Jio ने उतारा JioMeet; एक जैसी डिज़ाईन से यूजर हैरान

ऐप गूगल प्ले और आईफोन के प्ले स्टोर पर उपलब्ध

मुंबई (ईएमएस)। रिलायंस ने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ‎जियोमीट‎ पेश कर ‎दिया है। यह ऐप गूगल प्ले और आईफोन के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस वीडियो कॉल ऐप की क्वालिटी एचडी होगी और एक साथ 100 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। ‎‎जियोमलट अगले एक महीने तक यूजर्स के फोन में बीटा वर्जन पर चलेगा। इसे एंड्रॉयड और एपल दोनों के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें कॉल शुरू करने के लिए किसी कोड या इनवाइट्स की जरूरत नहीं है।

जो लोग डेस्कटॉप से इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें ‎जियोमीट के इनवाइट लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके लिए उन्हें ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप में कुछ दूसरे फीचर भी हैं। जैसे आप अपनी मीटिंग को शिड्यूल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गूगल क्रोम और मॉजिला फायरफॉक्स पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यह ऐप बिल्कुल फ्री है।

यूजर्स ने जियो का सुरक्षित वर्जन करार दिया

सोशल मीडिया पर जियो के इस नये एप की सराहना हो रही है और कहा जा रहा है कि जूम की तुलना में यह स्वदेशी एप अधिक सुरक्षित रहेगा।

A better, free, safe alternative to the #Zoom app is on its way.

Reliance formally introduced #JioMeet with features of multiple apps in one.

A live example of every problem can be an opportunity in disguise.#RelianceJio #MakeInIndia #Chineseapps pic.twitter.com/pLVWBKediR

— Mohit Bansal (@mohitbansalk2) July 3, 2020