पोको जल्द ही लाएगी एक नया स्मार्टफोन, वनप्लस नोर्द को ‎मिलेगी जोरदार टक्कर

नई दिल्ली (ईएमएस)। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी पोको जल्द ही एक नया स्मार्टफोन लाने जा रही है। कंपनी ने अभी तक इसका नाम तो नहीं बताया, हालांकि इस बात की जानकारी जरूर मिली है कि यह वनप्लस नॉर्ड को टक्कर देगा। वनप्लस नोर्द कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। वनप्लस ने इसे पिछले महीने बाजार में उतारा है। फोन में दमदार स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 90एचझे रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, चार रियर कैमरा और 4115 एमएएच की बैटरी जैसे कई शानदार फीचर दिए गए हैं। दरअसल पोको के ग्लोबल स्पोक्सपर्सन अंगुस केई हो एनजी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘वनप्लस नॉर्ड या… नए पोको का इंतजार?’ इसके साथ उन्होंने #पोकोक‎मिंगसून का इस्तेमाल किया था। पोको के ऑफिशल अकाउंट से इस ट्वीट पर रिप्लाई भी किया गया, जिससे पुष्टि होती है कि नया डिवाइस जल्द ही बाजार में आ सकता है। Again….. Can you please leave something for me to talk about? 🤬🤬🤬 https://t.co/Viq5c7nMdu — POCO (@POCOGlobal) August 5, 2020 कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह कंपनी का पोको एफ2 या पोको सी3 स्मार्टफोन हो […]