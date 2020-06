कोरोना के मरीजों के लिये टैबलेट 103 रुपये की एक

नई दिल्ली (ईएमएस)। पूरी दुनिया के लिए काल का गाल बन चुके कोरोना वायरस की दवाई की खोज में दुनियाभर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। इस बीच, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स ने कोविड-19 से मामूली रूप से पीडि़त मरीजों के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फैबिफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) से इस दवा के निर्माण और मार्केटिंग की अनुमति मिल गई।

कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ग्लेन सल्दान्हा ने कहा कि यह मंजूरी ऐसे समय मिली है, जबकि भारत में कोरोना वायरस के मामले पहले की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली काफी दबाव में है। इस दवा से कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। यह दवा चिकित्सक की सलाह पर 103 रुपए प्रति टैबलेट के दाम पर मिलेगी। पहले दिन इसकी 1800 एमजी की दो खुराक लेनी होगी। उसके बाद 14 दिन तक 800 एमजी की दो खुराक लेनी होगी। ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा कि मामूली संक्रमण वाले ऐसे मरीज जो मधुमेह या दिल की बीमारी से पीडि़त हैं, उन्हें भी यह दवा दी जा सकती है।

Which company has become the India’s first to launch antiviral drug #COVID19?

– #Glenmark

What is name of the drug is treating for #coronavirus?

– #FabiFlu (Favipiravir)

What is cost of each tablet of FabiFlu?

– Rs. 103

Dosage is?

– 200mg×9 on day1 & 200mg×4 a day for 14 days pic.twitter.com/tqlf5I3bc1

— General Knowledge (@BORN4WIN) June 20, 2020