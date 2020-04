One Plus ने भारत में One plus 7T के साथ-साथ लॉन्च किया स्मार्ट TV

चीनी कंपनी वनप्लस ने दिल्ली में एक इवेंट में वनप्लस स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। इसी ईवेंट में, स्मार्टफोन OnePlus 7T को भी लॉन्च किया गया। कंपनी ने दो स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं, जो एंड्रॉइड 9 Pie पर चलते हैं।

डिजाइन के मामले में, टीवी बहुत पतला है और बहुत प्रीमियम लुक देता है। खास बात यह है कि इस टीवी के रिमोट में कई बटन नहीं हैं। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसमें नेविगेशन बटन, वॉल्यूम रॉकर कीज़, गूगल असिस्टेंट और अमेज़न प्राइम वीडियो के बटन दिए गए हैं।

There you have it folks! The OnePlus TV Q1 will retail at INR 69,900 and the OnePlus TV Q1 Pro will retail at INR 99,900 pic.twitter.com/VqWHue36Mq

— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 26, 2019