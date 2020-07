लोगों के बटुए नहीं, सरकार की तिजारी पर भी कोरोना का बुरा असर

कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लागु किए गए लॉकडाउन के बाद वस्तु और सेवा कर को नुकसान का सामना करना पड़ा। अप्रैल-जून की अवधि में जीएसटी संग्रह में 59 प्रतिशत की गिरावट देखि गई है। जून में जीएसटी संग्रह 90,917 करोड़ रुपये था। मई में 62,009 करोड़ रुपये और अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपए था।

साल-दर-साल की तुलना में, जून में जीएसटी संग्रह में 9 प्रतिशत, मई में 62 प्रतिशत और अप्रैल में 28 प्रतिशत की गिरावट आई। पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह 59 प्रतिशत तक गिर गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है।

₹ 90,917 crore gross GST revenue collected in the month of June 2020.

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 1, 2020