भारतीय बाजार में जमाई धाक, 40,000 के पार पहुंची नई हुंडई क्रेटा की बुकिंग

नई दिल्ली (ईएमएस)। हुंडई क्रेटा इंडियन मार्केट में जबरदस्त पॉपुलर एसयूवी में गिनी जा रही है। पुराने मॉडल की तरह इसका नया मॉडल भी काफी पसंद किया जा रहा है। न्यू-जेनरेशन हुंडई क्रेटा की बुकिंग 40 हजार यूनिट पार कर गई है। यह आंकड़ा इसलिए खास है, क्योंकि नई क्रेटा को मार्च में लॉन्च किया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन लागू हो गया था। हुंडई इंडिया को लॉन्चिंग से पहले ही 14 हजार यूनिट क्रेटा की प्री-बुकिंग मिल गई थी।

मई में कंपनी को 20 हजार बुकिंग मिली थी। क्रेटा की अगली 10 हजार यूनिट बुकिंग जून में हुई। अब ह्यूंदै ने नई क्रेटा की बुकिंग 40 हजार यूनिट पार करने की घोषणा की है। दिलचस्प बात यह भी है कि हुंडई क्रेटा के डीजल मॉडल की ज्यादा डिमांड है। क्रेटा की कुल बुकिंग में डीजल मॉडल की बुकिंग 67 पर्सेंट, जबकि पेट्रोल मॉडल की 33 पर्सेंट हुई है। ह्यूंदै क्रेटा 5 वेरियंट लेवल में कुल 14 वेरियंट में उपलब्ध है। इसमें इंजन के तीन ऑप्शन हैं। इनमें 138 बीएचपी पावर वाला 1।4-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल, 113 बीएचपी पावर वाला 1।5-लीटर नेचुरली-ऐस्परेटेड पेट्रोल और 113 बीएचपी पावर वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं।

Be it on the road or off it, the #AllNewCRETA has the dynamism to go the distance with Paddle Shifters, Traction Control Mode (Snow, Sand and Mud) and Drive select mode (Eco, Comfort and Sport) that delivers a power packed performance on every terrain.

— Hyundai India (@HyundaiIndia) July 2, 2020