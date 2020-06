जानें अब तक लाल रंग का यूट्यूब का लोगो क्यों किया गया ब्लैक

वाशिंगटन (ईएमएस)। वीडियो स्ट्रीमिंग साइट यूट्यूब ने अपना लोगों को ब्लैक कर दिया है। दरअसल मिनेसोटा में हुई एक घटना के चलते यूट्यूब ने ऐसा किया है।

अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस अधिकारियों ने एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी शख्स को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के विरोध में यूट्यूब ने ट्विटर पर अपना लोगो ब्लैक किया है।

We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.

— YouTube (@YouTube) May 30, 2020