जान लीजिये कैसी होगी ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन जो जांचेगी आपकी ट्रेन टिकट

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के रेलवे स्टेशनों पर अब आपका यात्री टिकट अब ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन जांचेगी। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन से हो चुकी है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी इंस्टाल किया जाएगा।

रेल अधिकारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ टिकट चेकिंग का काम पूरा होगा बल्कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने में भी मदद मिलेगी क्योंकि इससे पैसेंजर का टेंपरेचर भी चेक हो जाता है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर जिस ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन को लगाया गया है, वह कोवीड-19 महामारी को फैलने से रोकने में भी मददगार होगा।

मध्य रेलवे की न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया एंड कंसेप्ट फॉर जनरेशन ऑफ नॉन फेयर रेवेन्यू आइ़िया स्कीम पॉलिसी के तहत लगायी गई यह मशीन न सिर्फ टिकट की जांच करेगी, बल्कि शरीर का तापमान चेक करेगी और फेस मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश करने से रोकेगी।

Converting expenditure into source of Non-fare revenue, Commercial Branch of Nagpur under Shri Krishnath Patil #IRTS has commissioned non-contact automatic ticket checking system at Nagpur station under NINFRIS policy. The system protects passengers as well as staff from #COVID pic.twitter.com/BKlp3LgnJd

