जयपुर : कोरोना इन्फेक्शन से बचाने लगाए 7 रोबॉट, देखें तस्वीरें

जयपुर (ईएमएस)। राजस्थान के जयपुर शहर की आरसी एंटरप्राइजेज कंपनी ने कोरोना इन्फेक्शन से बचाने के लिए 7 रोबॉट एंट्री गेट पर तैनात ‎किए है जो आने वाले गेस्ट का स्वागत करेंगे। रोबोट को कंपनी के प्रवेश द्वार से जोड़ा गया है और प्रवेश द्वार तभी खुलेगा जब रोबोट सभी नियमों और प्रावधानों के अनुपालन से संतुष्ट होगा। वह विजिटर्स के शरीर का तापमान लेने के लिये थर्मल स्कीनिंग करेगा और यदि विजिटर्स ने मास्क नहीं पहन रखा होगा तो वह आवाज निकाल कर चेतावनी देगा।

परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब सभी कार्यालयों ने बायोमैट्रिक उपस्थिति को रोक दिया है ऐसे में इस कंपनी ने चेहरे की पहचान के जरिये रोबोट को काम पर लगाया है। मनुष्य रूपी रोबोट कंपनी के कर्मचारी को एक ट्रे के जरिये फाईलों, अन्य दस्तावेजो और चाय नाश्ता भी पहुंचाने का काम करता है। कार्यालय के कर्मचारियों को अब दस्तावेजों की जांच के लिए अपने वरिष्ठ या सहयोगियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कार्यालय के कर्मचारियों को संक्रमण की संभावना कम हो जाएगी।

कंपनी ने आने वाले दिनों में अपने कार्यालय में और अन्य कामों पर रोबोट को लगाने का लक्ष्य बनाया है। ये रोबोट बागवानी और अन्य आवश्यक सामान को कार्यालय परिसर के विभिन्न तलों पर पहुंचाने का काम करेगा। यह रोबोट लिफ्ट का भी उपयोग कर सकता है और किसी विशेष कर्मचारी तक पहुंच सकता है। जब इसमें बिजली की ताकत खत्म होने लगती है तो यह चार्जिंग पॉइंट की ओर बढ़ता है।

Innovations in the times of Corona!

Watch: A humanoid robot serving food, tea and medicines to COVID positive patients admitted in the isolation ward of SMS hospital #Jaipur

The first trial was made last week, since then robot is sharing work of nursing staff#COVID19Pandemic pic.twitter.com/AYCPwqxKDq

— Tabeenah Anjum (@TabeenahAnjum) April 3, 2020