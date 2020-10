‘कस्तूरी कॉटन’ के रूप में पहचाना जाएगा भारतीय कपास

वस्त्र मंत्री स्मृति इरानी ने लॉंच किया लोगो द्वितीय विश्व कपास दिवस पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो ‘कस्तूरी कपास’ लॉन्च किया। इसके साथ ही भारत के कपास को विश्व बाज़ार में ‘कस्तूरी कपास’ के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, चमक, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। Hon’ble Minister of Textiles @smritiirani Ji launched the 1st ever Brand & Logo for Indian Cotton to be known as ‘Kasturi Cotton’ on occasion of 2nd World Cotton Day, 2020. The Brand will represent Whiteness, Brightness, Softness, Purity, Luster, Uniqueness and Indianness. pic.twitter.com/EDOJIY5UHU — Ministry of Textiles (@TexMinIndia) October 7, 2020 कपड़ा मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, “माननीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी ने द्वितीय विश्व कपास दिवस, 2020 के अवसर पर भारतीय कपास के लिए पहली बार ब्रांड और लोगो ‘कस्तूरी कपास’ के रूप में लॉन्च किया। ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, पवित्रता, चमक, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता हैं। ” इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कहा कि यह एक […]