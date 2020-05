चलो भारत को दुनिया का “ऑफिस” बनाएं!

कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक ने ट्वीट कर कहा कि चीन ​यदि दुनिया की फैक्ट्री बना है तो भारत को हम दुनिया का ऑफिस बना सकते हैं।

उदय कोटक ने कहा

Response to feedback:

I reject that our engineers are inferior to the US. India can produce world class human capital. CEOs of Google, Microsoft & others are Indian.

I did not suggest that we underpay Indians by saying “cheap”, only adjusting for purchasing power parity. https://t.co/ekTWA0G3KG

— Uday Kotak (@udaykotak) May 24, 2020