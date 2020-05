GST काउंसलिंग बैठक: इन वस्तुओं के GST रेट्स 12% से घटकर हुए 5%

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, विशेषाधिकार प्राप्त जीएसटी सम्मेलन ने शनिवार को निर्णय लिया। यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। जीएसटी सम्मेलन की 36 वीं बैठक की अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही। जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की समिति सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन उपकरण बढ़ाने की सरकार की नीति से तुलना की। एसएमईवी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से बेचे जाने वाली बैटरी पर भी जीएसटी कम करने की मांग की है, जो अभी भी 18% है।

Finance Ministry: GST Council has decided to reduce GST rate on Electrical Vehicles from 12% to 5% and on EV Chargers from 18% to 5% from 1st August 2019. GST Council also approved exemption from GST on hiring of Electric Buses by local authorities. pic.twitter.com/5zYW646aml

