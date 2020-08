फोर्ड इंडिया ने ‘फ्रीस्टाइल फ्लेयर’ का शानदार मॉडल किया लॉन्च

नई दिल्ली (ईएमएस)। कार शौकीनों की पहली पसंद रही फोर्ड इंडिया ने अपने कॉम्पैक्ट यूटिलिटी वाहन फोर्ड फ्रीस्टाइल का के शानदार मॅडल ‘फ्रीस्टाइल फ्लेयर’ को बाजार में उतारा है। त्यौहारी मौसम के चलते इसकी शुरुआती कीमत 7.69 लाख रुपये और शोरूम कीमत 8.79 लाख रुपये है। Presenting the new #FreestyleFlair with sporty accents, best in segment connectivity, six airbags, powerful engine options, and the ability to turn heads everywhere you go! #JoshHaiDilMein #DiscoverMore pic.twitter.com/SMAUK0os3f — Ford India (@FordIndia) August 12, 2020 कंपनी ने एक बयान में कहा कि ‘फ्रीस्टाइल फ्लेयर’ पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन संस्करण में उपलब्ध है। दोनों मॉडल में पांच गियर हैं। पेट्रोल संस्करण में 1.2 लीटर का इंजन है, इसकी कीमत 7.69 लाख रुपये रही। वहीं डीजल संस्करण में 1.5 लीटर का इंजन है जिसकी कीमत 8.79 लाख रुपये है। ‘फ्रीस्टाइल फ्लेयर’ में सात इंच का टचस्क्रीन, स्वचालित हेडलैंप, स्वचालित वाइपर, पीछे की तरफ पार्किंग कैमरा, रिमोट से सेंट्रल लॉकिंग और स्वचालित एयर कंडीशनर इत्यादि कई फीचर उपलब्ध हैं।